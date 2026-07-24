Ladendieb mit Drogen und Messer erwischt: 43-Jähriger festgenommen

Halle (Saale) - Ein mutmaßlicher Ladendieb ist am Donnerstagnachmittag nach einem Diebstahl in einem Discounter festgenommen worden. Bei der Durchsuchung des 43-Jährigen stieß die Polizei auf größere Mengen Drogen sowie ein griffbereites Messer.

Der 43-Jährige wurde zunächst festgenommen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Mitarbeiter der Filiale hatten den Mann nach dem mutmaßlichen Ladendiebstahl bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten rund 46 Gramm Crystal, 128 Gramm Haschisch und 30 Gramm Cannabis.

Außerdem stellten sie Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich sowie Utensilien sicher, die auf einen möglichen Drogenhandel hindeuten.

Zudem führte der 43-jährige Deutsche ein griffbereites Taschenmesser mit sich.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in den Zentralen Polizeigewahrsam gebracht.