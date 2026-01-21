Trotz Eingreifen eines Zeugen: Einbrecher entkommen mit Beute

Magdeburg - Am Mittwochmorgen reagierte ein Zeuge in der Halberstädter Straße in Magdeburg geistesgegenwärtig sowie couragiert, doch kurz darauf musste er die Flucht antreten.

Eine erste eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Mann habe gegen 5 Uhr mitbekommen, wie zwei Personen mithilfe eines Werkzeuges die Schaufensterscheibe eines Geschäfts eingeschlagen hatten.

Anschließend haben sie das Geschäft betreten, um dort Waren zu stehlen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Als die beiden nach ihrem Bruch mit der Beute verschwinden wollten, schritt der Zeuge ein. Dieser habe sie an der Flucht hindern wollen.

Weil sie ihm Gewalt angedroht hatten, ließ er von seinem Vorhaben ab und brachte sich in Sicherheit.

Einer der Verdächtigen soll zu Fuß, der andere mit einem Fahrrad inklusive Diebesgut den Tatort verlassen haben.

Alarmierte und hinzugeeilte Einsatzkräfte sicherten Spuren. Auch ein Polizeihund kam zum Einsatz, um eine Fährte der Täter aufzuspüren.