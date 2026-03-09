Nicht mehr ansprechbar gewesen: Teenager verprügeln Betrunkenen am Hauptbahnhof

Magdeburg - Am späten Sonntagnachmittag wurde ein Mann vor dem Hauptbahnhof in Magdeburg schwer attackiert und verletzt.

Am Bahnhof in Burg wurden die drei Teenager aus dem Zug geholt. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa, Sven Hoppe/dpa

Wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg berichtet, habe gegen 17.50 Uhr ein 39-Jähriger eine dreiköpfige Teenagergruppe angesprochen. Als die jungen Männer an ihm vorbeigingen, soll er sie provoziert haben, teilten die Ermittler mit.

Daraufhin soll es zwischen den beiden Parteien zu einem Streit gekommen sein. Dabei habe der 39-Jährige seinem 19-jährigen Kontrahenten zwischen die Beine getreten, hieß es.

Als Antwort darauf gab es für den Älteren Schläge ins Gesicht. Anschließend wurde er zu Boden gerissen und mit Schuhen ebenfalls ins Gesicht getreten.

Weder der 17 noch der 18 Jahre alte Begleiter schritten ein, um die Situation zu deeskalieren. Viel eher habe der 17-Jährige einen Zeugen zurückgehalten, der dem am Boden liegenden Mann helfen wollte.

Nach der Tat gingen die drei Teenager zum Bahnsteig 1 und fuhren mit einem Zug in Richtung Burg davon.