Nicht mehr ansprechbar gewesen: Teenager verprügeln Betrunkenen am Hauptbahnhof
Magdeburg - Am späten Sonntagnachmittag wurde ein Mann vor dem Hauptbahnhof in Magdeburg schwer attackiert und verletzt.
Wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg berichtet, habe gegen 17.50 Uhr ein 39-Jähriger eine dreiköpfige Teenagergruppe angesprochen. Als die jungen Männer an ihm vorbeigingen, soll er sie provoziert haben, teilten die Ermittler mit.
Daraufhin soll es zwischen den beiden Parteien zu einem Streit gekommen sein. Dabei habe der 39-Jährige seinem 19-jährigen Kontrahenten zwischen die Beine getreten, hieß es.
Als Antwort darauf gab es für den Älteren Schläge ins Gesicht. Anschließend wurde er zu Boden gerissen und mit Schuhen ebenfalls ins Gesicht getreten.
Weder der 17 noch der 18 Jahre alte Begleiter schritten ein, um die Situation zu deeskalieren. Viel eher habe der 17-Jährige einen Zeugen zurückgehalten, der dem am Boden liegenden Mann helfen wollte.
Nach der Tat gingen die drei Teenager zum Bahnsteig 1 und fuhren mit einem Zug in Richtung Burg davon.
Mann war nach Angriff nicht ansprechbar
Die inzwischen verständigte Polizei machte sich direkt auf den Weg zum Bahnhof in Burg. Dort konnten die drei jungen Männer im besagten Zug festgestellt werden.
Die 17- und 19-jährigen Deutschen erhielten eine Strafanzeige wegen einfacher und gefährlicher Körperverletzung. Der 18-Jährige muss jetzt mit einem Verfahren wegen unterlassener Hilfeleistung rechnen.
Währenddessen die Teenager geschnappt wurden, war der 39-jährige Verletzte auf dem Hauptbahnhof Magdeburg für kurze Zeit nicht ansprechbar, teilte die Bundespolizeiinspektion mit. Als ihm ein Rettungsdienst sowie ein Notarzt zur Hilfe kamen, soll er sich gegen die Maßnahme gewehrt haben.
Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,03 Promille. Für ihn ging es kurz darauf in ein Krankenhaus.
Auch er muss jetzt mit einer Strafanzeige unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung rechnen.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa