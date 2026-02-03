Fieser Geldbörsen-Klau in Magdeburg: Wer erkennt diese Frau?
Magdeburg - Die Magdeburger Polizei sucht nach einer Diebin. Im Oktober soll sie in einem Supermarkt eine Geldbörse geklaut haben. Wer erkennt die Frau auf den Fotos?
Am 10. Oktober 2025 betrat die Gesuchte gegen 18.30 Uhr einen Supermarkt im Magdeburger Stadtteil Diesdorf und klaute die Geldbörse einer anderen Person.
Das Polizeirevier Magdeburg bittet um die Mithilfe der Bevölkerung und fahndet mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach der Täterin.
Sie wird wie folgt beschrieben:
- weiblich
- mittelblonde Harre, zusammengebunden
- trug dunkle Jacke und kleine Umhängetasche
Erkennt Ihr die Gaunerin oder habt sonst Informationen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter 0391/546-3295 oder per E-Revier entgegen.
Titelfoto: Polizeirevier Magdeburg