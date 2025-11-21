Polizei nimmt Drogendealer hops - und macht großen Fund

Magdeburg - Fahndungserfolg in Magdeburg ! Am Donnerstag durchsuchte die Polizei die Wohnung eines Drogeendealers und spürte unzählige Beweise auf.

Die Magdeburger Polizei durchsuchte die Wohnung eines Drogendealers (47). © Polizeirevier Magdeburg

Die Ermittler hatten zuvor herausgefunden, dass ein 47 Jahre alter Magdeburger wohl mit unterschiedlichsten Drogen dealt.

Auf Anordnung des Amtsgerichts durchsuchten die Beamten nun die Wohnräume des Tatverdächtigen.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, wurden die Einsatzkräfte dabei schnell fündig.

Mehrere Gramm von beispielsweise Cannabis und Kokain sowie Verpackungsmaterial und Bargeld von mehreren tausend Euro wurden aufgefunden.