Polizei nimmt Drogendealer hops - und macht großen Fund

Fahndungserfolg in Magdeburg! Am Donnerstag durchsuchte die Polizei die Wohnung eines Dealers und spürte unzählige Beweise auf.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Fahndungserfolg in Magdeburg! Am Donnerstag durchsuchte die Polizei die Wohnung eines Drogeendealers und spürte unzählige Beweise auf.

Die Magdeburger Polizei durchsuchte die Wohnung eines Drogendealers (47).
Die Magdeburger Polizei durchsuchte die Wohnung eines Drogendealers (47).  © Polizeirevier Magdeburg

Die Ermittler hatten zuvor herausgefunden, dass ein 47 Jahre alter Magdeburger wohl mit unterschiedlichsten Drogen dealt.

Auf Anordnung des Amtsgerichts durchsuchten die Beamten nun die Wohnräume des Tatverdächtigen.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, wurden die Einsatzkräfte dabei schnell fündig.

Kreislaufprobleme, dann fehlt die Geldbörse: Fieser Dieb am Hauptbahnhof Magdeburg unterwegs
Magdeburg Crime Kreislaufprobleme, dann fehlt die Geldbörse: Fieser Dieb am Hauptbahnhof Magdeburg unterwegs

Mehrere Gramm von beispielsweise Cannabis und Kokain sowie Verpackungsmaterial und Bargeld von mehreren tausend Euro wurden aufgefunden.

Auch zogen die Polizisten zahlreiche nicht zugelassene Feuerwerkskörper und unverzollte Zigaretten ein.

Die Ermittlungen gegen den 47-Jährigen dauern weiter an.

Titelfoto: Polizeirevier Magdeburg

Mehr zum Thema Magdeburg Crime: