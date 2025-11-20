Schüsse von Balkon in Magdeburg: Polizei überwältigt Täter

In Magdeburg wurden im Stadtteil Neustädter Feld mehrere Schüsse von einem Balkon abgegeben.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld wurden am Mittwochabend mehrere Schüsse gemeldet.

Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. (Symbolbild)  © Carsten Rehder/dpa

Gegen 21.45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Milchstraße mehrere Schüsse abgegeben haben soll.

Vor Ort konnten die Beamten den 52-jährigen Beschuldigten dazu bringen, seine Wohnung sowie das Wohnhaus zu verlassen.

Vor dem Gebäude konnte der Mann überwältigt und mit Handschellen gefesselt werden.

Bei anschließender Überprüfung wurden in der Wohnung des Täters und einer weiteren die Tatwaffe und eine weitere Schreckschusspistole sichergestellt.

Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,79 Promille ergab. Die Beamten sicherten die Spuren und leiteten entsprechende Ermittlungen ein.

