Schüsse von Balkon in Magdeburg: Polizei überwältigt Täter

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld wurden am Mittwochabend mehrere Schüsse gemeldet.

Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Gegen 21.45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Milchstraße mehrere Schüsse abgegeben haben soll.

Vor Ort konnten die Beamten den 52-jährigen Beschuldigten dazu bringen, seine Wohnung sowie das Wohnhaus zu verlassen.

Vor dem Gebäude konnte der Mann überwältigt und mit Handschellen gefesselt werden.

Bei anschließender Überprüfung wurden in der Wohnung des Täters und einer weiteren die Tatwaffe und eine weitere Schreckschusspistole sichergestellt.