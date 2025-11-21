Als GLS-Paketbote ausgegeben: Polizei sucht Täter nach brutalem Überfall in Magdeburg
Magdeburg - Am 25. Oktober wurde im Magdeburger Stadtteil Salbke ein Ehepaar in seinem Haus von zwei bislang unbekannten Tätern überfallen. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit Bildern nach den Räubern.
Die Eheleute waren am besagten Tag gegen 13 Uhr in ihrem Haus bedroht, gefesselt und anschließend ausgeraubt worden. Ersten Ermittlungen zufolge gab sich einer der männlichen Täter als Paketbote aus.
Als ein Bewohner des Hauses die Tür öffnete, drang der Beschuldigte nach Angaben der Polizei in den Flurbereich ein, gefolgt vom zweiten Dieb, der einen pistolenähnlichen Gegenstand mitführte.
Um authentisch zu wirken, nutzen die Täter einen weißen Transporter, auf dem zu Tatbeginn der Name eines Paketdienstes zu sehen war. Zur Flucht wurde diese Aufschrift entfernt, so die Polizei.
Da die beiden Männer bislang nicht gefasst werden konnten, bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Fahndung.
Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung
Täter 1 wird wie folgt beschrieben:
- männlich
- etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß
- helle Haare
- etwa 30 bis 35 Jahre alt
- spitze Nase, heller Hauttyp, schlanke Statur
- deutscher oder russischer Phänotyp
- trug eine blaue Jacke mit GLS-Logo, eine hellblaue Jeanshose, graue/schwarze Schuhe (Sneaker), eine blaue Strickmütze mit GLS-Logo, einen schwarzen Schlauchschal und Handschuhe
- sprach akzentfreies Deutsch
Täter 2 wird wie folgt beschrieben:
- männlich
- etwa 1,70 Meter groß
- schwarze, längliche, kräuslige Haare
- etwa 20 bis 25 Jahre alt
- sprach sehr gutes Deutsch mit Akzent
- südländischer Phänotyp
- schlanke Statur
- trug eine hellblaue Jeans, eine schwarze Jacke mit Kapuze, einen schwarzen Schal, ein weißes T-Shirt, schwarze Schuhe (Sneaker) und ein graues Basecap
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0391/546-1010 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: David Inderlied/dpa, Polizeiinspektion Magdeburg