Als GLS-Paketbote ausgegeben: Polizei sucht Täter nach brutalem Überfall in Magdeburg

Magdeburg - Am 25. Oktober wurde im Magdeburger Stadtteil Salbke ein Ehepaar in seinem Haus von zwei bislang unbekannten Tätern überfallen. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit Bildern nach den Räubern.

Ein Täter gab sich als GSL-Paketbote aus. © Bildmontage: David Inderlied/dpa, Polizeiinspektion Magdeburg

Die Eheleute waren am besagten Tag gegen 13 Uhr in ihrem Haus bedroht, gefesselt und anschließend ausgeraubt worden. Ersten Ermittlungen zufolge gab sich einer der männlichen Täter als Paketbote aus.

Als ein Bewohner des Hauses die Tür öffnete, drang der Beschuldigte nach Angaben der Polizei in den Flurbereich ein, gefolgt vom zweiten Dieb, der einen pistolenähnlichen Gegenstand mitführte.

Um authentisch zu wirken, nutzen die Täter einen weißen Transporter, auf dem zu Tatbeginn der Name eines Paketdienstes zu sehen war. Zur Flucht wurde diese Aufschrift entfernt, so die Polizei.

Da die beiden Männer bislang nicht gefasst werden konnten, bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Fahndung.