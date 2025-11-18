Knapp 100 Liter Kraftstoff gestohlen: Polizei fahndet nach dreistem Dieseldieb

Magdeburg - Bereits am 12. August hat ein bislang unbekannter Mann im Magdeburger Stadtteil Neustädter See knapp 100 Liter Diesel an einer Tankstelle gestohlen. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem Täter.

Der Täter war mit einem Auto unterwegs, an dem gestohlene Kennzeichen befestigt waren. © Polizeirevier Magdeburg

Der gesuchte Dieseldieb soll nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg an einer Tankstelle in der Barleber Chaussee gegen 18.04 Uhr einen Kanister mit etwa 99 Litern Kraftstoff gefüllt haben.

Danach machte er sich mit einem Auto und dem Diesel im Wert von 155,50 Euro aus dem Staub.

An dem Wagen waren zudem gestohlene Kfz-Kennzeichen aus dem Stadtgebiet Hannover angebracht, so die Polizei.

Bislang konnte der Täter nicht gefasst werden. Nun hofft die Polizei mithilfe von Aufnahmen einer Überwachungskamera auf neue Hinweise aus der Bevölkerung.