Polizei stoppt vollbesetzten Hyundai - und entdeckt gleich mehrere Straftaten

Magdeburg - In der Nacht auf Freitag kontrollierte eine Polizeistreife ein voll besetztes Auto im Magdeburger Norden. Wenig später mussten mehrere Strafverfahren aufgenommen werden.

Bei einer Kontrolle in Magdeburg deckte die Polizei mehrere Straftaten auf. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 1 Uhr fiel den Beamten in der Ebendorfer Chaussee im Stadtteil Neue Neustadt ein Hyundai auf, bei dem auf der Rückbank unerlaubt vier Personen mitfuhren.

Während der Polizeikontrolle wirkte der Autofahrer, ein 22-jähriger Syrer, sichtlich nervös. Der Grund dafür kam schnell ans Licht: Der Mann hatte mehrere Drogen im Gepäck.

Als die Beamten die Betäubungsmittel einziehen wollten, wurde der 22-Jährige aggressiv und versuchte, seine Ware wieder an sich zu nehmen.

Die Polizisten warnten den Fahrer mehrfach. Als er sich immer noch nicht beruhigte, mussten ihm Handschellen angelegt werden, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Einer der Insassen eilte ihm zu Hilfe und versuchte, die Handschellen wieder abzunehmen. Das wurde durch die Einsatzkräfte unterbunden.