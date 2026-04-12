Polizeieinsatz in Magdeburg: Mann schießt mit Pistole auf Straßenbahn

Magdeburg - Am Samstagabend musste die Polizei zu einem Einsatz im Magdeburger Osten ausrücken. Ein Mann hatte dort mit einer Waffe hantiert.

Ein Mann schoss mit einer Pistole auf eine Magdeburger Tram. (Symbolbild) © MVB/Stefan Deutsch

Mehrere Augenzeugen berichteten, dass gegen 19.55 Uhr ein Mann an der Tram-Haltestelle "Heumarkt" in Brückfeld mit einer Pistole auf die Heckscheibe einer abfahrenden Straßenbahn geschossen haben soll.

Glücklicherweise wurde durch den Vorfall niemand verletzt. Die betroffene Tram wurde kontrolliert: Scheinbar hatte der Schütze verfehlt, denn der Waggon wurde nicht beschädigt.

Die Beamten suchten den Bereich sofort ab und konnten tatsächlich einen betrunkenen 38-Jährigen in einer anderen MVB-Linie auffinden, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.