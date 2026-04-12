Polizeieinsatz in Magdeburg: Mann schießt mit Pistole auf Straßenbahn
Magdeburg - Am Samstagabend musste die Polizei zu einem Einsatz im Magdeburger Osten ausrücken. Ein Mann hatte dort mit einer Waffe hantiert.
Mehrere Augenzeugen berichteten, dass gegen 19.55 Uhr ein Mann an der Tram-Haltestelle "Heumarkt" in Brückfeld mit einer Pistole auf die Heckscheibe einer abfahrenden Straßenbahn geschossen haben soll.
Glücklicherweise wurde durch den Vorfall niemand verletzt. Die betroffene Tram wurde kontrolliert: Scheinbar hatte der Schütze verfehlt, denn der Waggon wurde nicht beschädigt.
Die Beamten suchten den Bereich sofort ab und konnten tatsächlich einen betrunkenen 38-Jährigen in einer anderen MVB-Linie auffinden, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.
Der Deutsche hatte eine erlaubnisfreie Gasdruckpistole bei sich, die die Polizisten direkt einzogen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Titelfoto: MVB/Stefan Deutsch