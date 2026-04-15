Rangelei mit einschreitendem Zeugen: Ladendieb von Polizei festgenommen

Magdeburg - Am frühen Dienstagnachmittag musste die Polizei in der Magdeburger Altstadt einen Dieb festnehmen.

Der Ladendieb wurde dank eines Zeugens von der Polizei geschnappt. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Dieser habe dort gegen 13 Uhr ein Geschäft betreten und sich nach Kleidung umgesehen.

Ein Zeuge habe dabei beobachtet, wie der 56 Jahre alte, aus Albanien stammende Mann die Sicherheitsetiketten entfernte. Auf seine Tat hatte er sich sogar vorbereitet und verwendete dafür einen Seitenschneider.

Anschließend landeten die Kleidungsstücke in einem mitgeführten Beutel.

Als der Dieb das Geschäft verlassen wollte, bemerkte er den Zeugen und versuchte, zu flüchten. Doch der Zeuge war schneller und konnte den 56-Jährigen festhalten.

Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei kam es zwischen dem Zeugen und dem Täter zu Rangeleien. Der Dieb habe sich heftig gewehrt, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Beide blieben jedoch unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft Magdeburg ordnete daraufhin die vorläufige Festnahme des Diebes an.