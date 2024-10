17.10.2024 12:23 Rassistischer Übergriff in Straßenbahn: Mann schlägt 12-Jährigen!

In Magdeburg kam es am Mittwoch zu einem rassistischen Übergriff in einer Straßenbahn. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In einer Straßenbahn in Magdeburg kam es am Mittwochnachmittag zu einem rassistischen Übergriff. Die Polizei sucht nun nach dem Täter. Die Polizei sucht nach dem Beschuldigten und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © MVB/Stefan Deutsch Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei beschimpfte ein bislang unbekannter Mann sechs Jugendliche mit augenscheinlichem Migrationshintergrund in einer Straßenbahn in der Lübecker Straße. Er äußerte sich immer wieder ausländerfeindlich und schlug einem Zwölfjährigen Jungen schließlich sogar mit der flachen Hand in den Nacken. Die Heranwachsenden verließen wenig später die Bahn an der Haltestelle Kastanienstraße und informierten die Polizei. Der Täter fuhr weiter in Richtung Reform. Magdeburg Crime Psychisch auffälliger Mann beschädigt über 70 Fahrzeuge in Magdeburg! Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: etwa 1,90 Meter groß

langer Bart

lange blonde Haare

Brille

grüne Jacke

dunkelblaues T-Shirt Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zum männlichen Beschuldigten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Magdeburg unter der 0391/546-3295 oder per E-Revier-Anzeige zu melden.

