Razzia an neun Orten: Polizei durchsucht Objekte nach Cannabisplantagen

Magdeburg/Hannover - Das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen-Anhalt und die Zentrale Kriminalinspektion Göttingen ( Niedersachsen ) arbeiten gemeinsam am Aufspüren von Cannabisplantagen .

Am Mittwoch wurde an neun Orten in Sachsen-Anhalt nach Cannabis-Indoorplantagen gesucht. © Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt

Durch die Zusammenarbeit sind am Mittwoch länderübergreifend in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg mehrere Objekte durchsucht worden.

Allein in Sachsen-Anhalt soll es sich dabei um neun handeln, teilte das LKA mit. Dies sei das Ergebnis von Ermittlungen, die bereits 2025 gestartet sind.

Konkret soll es sich dabei um illegale Cannabisplantagen handeln. Zu den Objekten zählen unter anderem mehrere Wohnungen und Geschäftsräume.

Mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) wurden außerdem Beweismittel sichergestellt.