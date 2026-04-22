Razzia an neun Orten: Polizei durchsucht Objekte nach Cannabisplantagen
Magdeburg/Hannover - Das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen-Anhalt und die Zentrale Kriminalinspektion Göttingen (Niedersachsen) arbeiten gemeinsam am Aufspüren von Cannabisplantagen.
Durch die Zusammenarbeit sind am Mittwoch länderübergreifend in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg mehrere Objekte durchsucht worden.
Allein in Sachsen-Anhalt soll es sich dabei um neun handeln, teilte das LKA mit. Dies sei das Ergebnis von Ermittlungen, die bereits 2025 gestartet sind.
Konkret soll es sich dabei um illegale Cannabisplantagen handeln. Zu den Objekten zählen unter anderem mehrere Wohnungen und Geschäftsräume.
Mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) wurden außerdem Beweismittel sichergestellt.
Im Verdacht stehen drei Beschuldigte aus Sachsen-Anhalt. Die Staatsanwaltschaft Hannover habe den entscheidenden Durchsuchungsbeschluss erlassen.
Titelfoto: Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt