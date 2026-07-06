Razzia in Magdeburg: 18-Jähriger aus rechter Jugendszene im Visier des LKA

Magdeburg - Das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt hat bereits am 1. Juli die Wohnung eines 18-Jährigen aus Magdeburg durchsucht. Er steht im Verdacht, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben und wird der rechten Jugendszene zugeordnet.

Die Sonderkommission "JuRex" wurde Anfang Mai 2026 eingerichtet. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Die Maßnahme erfolgte im Rahmen der Ermittlungen der Sonderkommission "JuRex", erklärte ein Polizeisprecher am Montag.

Durch die Auswertung sozialer Netzwerke sowie weitere Ermittlungen erhärte sich der Verdacht gegen den Tatverdächtigen. Das Amtsgericht Magdeburg erließ daher einen Durchsuchungsbeschluss.

Bei der Durchsuchung stellten die Ermittler mehrere Beweismittel sicher. Die Auswertung der beschlagnahmten Datenträger dauert an. Welche Gegenstände genau sichergestellt worden, wollte das LKA nicht benennen.

Bereits Anfang Juni wurde im Zusammenhang mit den Ermittlungen ein weiterer Tatverdächtiger auf Grundlage eines Haftbefehls des Amtsgerichts Gardelegen festgenommen.