Razzia in Magdeburg und Börde: Polizei greift nach Drogengeld
Magdeburg - Am Mittwochmorgen wurden in Magdeburg sowie im Landkreis Börde mehrere Objekte von der Polizei durchsucht.
Vorangegangen waren gerichtliche Durchsuchungsbeschlüsse, teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Freitag mit.
Ermittelt wurde gegen zwei Deutsche im Alter von 39 und 43 Jahren. Ihnen wird der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen.
Beide Männer sollen mit dem Drogenhandel einen sechsstelligen Betrag erwirtschaftet haben, welcher bei dem Einsatz vollstreckt werden sollte.
In den Wohnobjekten konnten Betäubungsmittel, Waffen, Bargelder im vierstelligen Bereich, hochwertige Uhren und Schmuck beschlagnahmt werden.
"Das Instrument der Vermögensabschöpfung ist – neben der gerichtlichen Verurteilung – eine wesentliche Säule der Kriminalitätsbekämpfung. Wir werden alles daransetzen, Straftätern die Vermögensvorteile ihrer Taten zu entziehen", teilte ein LKA-Sprecher mit.
Titelfoto: Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt