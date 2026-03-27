Razzia in Magdeburg und Börde: Polizei greift nach Drogengeld

Am Mittwoch kam es in Magdeburg und in der Börde zu Hausdurchsuchungen. Die Polizei hat bei zwei Männern nach Drogengeld gesucht.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Mittwochmorgen wurden in Magdeburg sowie im Landkreis Börde mehrere Objekte von der Polizei durchsucht.

Die Einsatzkräfte stellten mehrere Luxusuhren sicher.
Die Einsatzkräfte stellten mehrere Luxusuhren sicher.  © Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt

Vorangegangen waren gerichtliche Durchsuchungsbeschlüsse, teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Freitag mit.

Ermittelt wurde gegen zwei Deutsche im Alter von 39 und 43 Jahren. Ihnen wird der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen.

Beide Männer sollen mit dem Drogenhandel einen sechsstelligen Betrag erwirtschaftet haben, welcher bei dem Einsatz vollstreckt werden sollte.

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In den Wohnobjekten konnten Betäubungsmittel, Waffen, Bargelder im vierstelligen Bereich, hochwertige Uhren und Schmuck beschlagnahmt werden.

Neben Schmuck und Uhren wurde auch einiges an Bargeld gefunden.
Neben Schmuck und Uhren wurde auch einiges an Bargeld gefunden.  © Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt

"Das Instrument der Vermögensabschöpfung ist – neben der gerichtlichen Verurteilung – eine wesentliche Säule der Kriminalitätsbekämpfung. Wir werden alles daransetzen, Straftätern die Vermögensvorteile ihrer Taten zu entziehen", teilte ein LKA-Sprecher mit.

Titelfoto: Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt

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