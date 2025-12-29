Rucksack-Fund am Hauptbahnhof: Zug geräumt, Gleise gesperrt

Magdeburg - Am Sonntagabend hielt ein herrenloser Rucksack die Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahnhof auf Trab. Sogar ein Zug musste geräumt werden.

Die Bundespolizei fand einen herrenlosen Rucksack am Magdeburger Hauptbahnhof. (Archivfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Gegen 19.10 Uhr entdeckten Mitarbeiter der Bahnsicherheit einen Rucksack bei einer Sitzgruppe am Gleis 6, der niemandem zugeordnet werden konnte.

Auch nach mehrfachen Durchsagen meldete sich niemand. Die Bundespolizei zögerte nicht lange: Die Bahnsteige 6 bis 9 wurden geräumt, abgesperrt und die betreffenden Gleise für den weiteren Zugverkehr blockiert.

Auf Gleis 7 stand zu diesem Zeitpunkt eine Regionalbahn mit etwa 100 Reisenden, die evakuiert werden mussten, teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mit.

Die Gleise blieben lange Zeit dicht, da zunächst Spezialkräfte aus Leipzig angefordert werden mussten. Gegen 22.30 Uhr konnten sie den Rucksack schließlich öffnen und Entwarnung geben.