Schmierereien am Hauptbahnhof: Polizeiautos mit "ACAB" und "Bullenhass" besprüht

Magdeburg - Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch mehrere Einsatzfahrzeuge der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg mit Farbe beschmiert. Zwei Tatverdächtige konnten gestellt werden.

Durch das Besprühen der Einsatzwagen entstand ein Schaden von über 2000 Euro. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden in den frühen Morgenstunden mehrere abgestellte Dienstfahrzeuge am und rund um den Willy-Brandt-Platz beschädigt.

Als alarmierte Streifen am Tatort eintrafen, flüchteten mehrere Personen in Richtung Bahnhofstraße, hieß es. Zwei Männer im Alter von 17 und 20 Jahren konnten jedoch im Bereich Bahnhofstraße/Franckestraße gestellt werden.

In unmittelbarer Nähe fanden die Beamten unter anderem eine blaue Sprühdose sowie Sturmhauben. Die Gegenstände wurden sofort sichergestellt.

Zur Unterstützung der Fahndung kam sogar ein Hubschrauber zum Einsatz. Weitere Verdächtige konnten allerdings nicht mehr festgestellt werden.

Insgesamt wurden sechs Autos beschädigt. Laut den Beamten brachten die Tatverdächtigen unter anderem die Schriftzüge "ACAB", "Fotzen" und "Bullenhass" auf den Frontscheiben, Motorhauben und Seitenscheiben an.