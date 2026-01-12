Schneeballschlacht in Magdeburg endet mit Polizeieinsatz und Pfefferspray

Magdeburg - Im Bereich des Olvenstedter Platzes in Magdeburg wurde die Polizei am Freitag von einer eher ungewollten Schneeballschlacht überrascht. Jetzt werden Zeugen des Vorfalls gesucht.

Mehreren Schneeballwerfern wurde ein Platzverweis ausgesprochen. (Symbolbild) © 123rf/grace800

Die Beamten des Polizeireviers Magdeburg wurden zunächst gegen 20.30 Uhr von der Rettungsleitstelle darüber informiert, dass eine Gruppe Menschen immer wieder Schneebälle und Pyrotechnik auf Busse und Straßenbahnen am Olvenstedter Platz werfen würde.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte fünf Personen auf frischer Tat ertappen. Während der anschließend polizeilichen Maßnahmen stieß plötzlich eine Gruppe aus etwa 60 Personen zu der Situation hinzu, welche die Beamten mit Schneebällen bewarfen.

"Hierbei wurden auch unbeteiligte Passanten getroffen, die jedoch keine Verletzungen oder Schäden erlitten", so eine Polizeisprecherin.

Als die alarmierte Unterstützung der Polizei eintraf, flüchtete ein großer Teil der Gruppe in unterschiedliche Richtungen. Dennoch wurden die Beamten weiter mit Feuerwerkskörpern beworfen, sodass diese Pfefferspray einsetzen mussten.

Die Identität einiger Täter konnte festgestellt werden. Ihnen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Vor Ort wurden Spuren gesichert und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.