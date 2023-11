10.11.2023 15:57 Schwerer Raub in Magdeburger Apotheke: Polizei sucht Zeugen!

In Magdeburg kam es am Donnerstag zu einem schweren Raub in einer Apotheke in der Großen Diesdorfer Straße. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In den Abendstunden des gestrigen Donnerstags ereignete sich ein schwerer Raub in einer Apotheke in Magdeburg. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei forderte ein bislang unbekannter Täter einen 36-jährigen Mitarbeiter der Apotheke in der Großen Diesdorfer Straße gegen 18.30 Uhr zur Herausgabe von Bargeld und Medikamenten auf. Hierbei bedrohte der Unbekannte das Opfer mit einem Messer, sodass der Geschädigte dem Räuber die Tageseinnahmen und Arzneimittel auf den Tresen legte. Der Tatverdächtige schnappte sich die Beute und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hilfe. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich

etwa 1,80 Meter groß

etwa 20 bis 25 Jahre alt

braune Augen

schlanke Statur

trug schwarze Bekleidung mit einem Kapuzenanorak

war mit einem grauen Tuch maskiert Personen, die Angaben zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0391/ 546-3295 zu melden.

