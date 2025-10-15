Überraschung für Lkw-Fahrer: Diebe räumen über Nacht Ladefläche auf A14-Rastplatz aus

Magdeburg - Für einen Lkw-Fahrer auf der A14 bei Magdeburg gab es am Mittwochmorgen eine teure Überraschung.

Mehrere Diebe sind über Nacht in den Auflieger eines Lasters eingebrochen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Um seine Nachtruhe von Dienstag auf Mittwoch einhalten zu können, habe der 49-jährige Brummifahrer auf dem Rastplatz Sülzegrund geparkt, berichtete der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg.

Am nächsten Morgen dann die Überraschung: Bei einer Kontrolle vor der Weiterfahrt entdeckte er das Fehlen der Werksplombe an der Hintertür seines Aufliegers.

Bisher unbekannte Täter müssen diese entfernt haben, um die Waren im Anhänger stehlen zu können, so die Ermittler.

Die Beute der Diebe: mehrere Paletten mit Kaffeevollautomaten. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich.