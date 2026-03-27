Verfolgungsjagd durch Magdeburg: Fahrer flüchten zu Fuß weiter

Magdeburg - In der Nacht auf Freitag jagte die Polizei einen VW-Fahrer durch Magdeburg -Stadtfeld. Am Ende klickten die Handschellen.

In Magdeburg versuchte sich ein Autofahrer der Polizeikontrolle zu entziehen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Gegen 1 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen VW Golf, der am Südring unterwegs war, und wollten ihn einer Kontrolle unterziehen.

Als die Beamten das "Halt Polizei"-Zeichen zeigten, hielt der Fahrer allerdings nicht an, sondern beschleunigte und raste über die Große Diesdorfer Straße davon.

Die Streife jagte den Rasern mit Blaulicht und Sirene hinterher.

Der Golf hielt dann schließlich auf dem Parkplatz eines Fastfood-Lokals und zwei Insassen sprangen heraus und versuchten, zu Fuß zu flüchten.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, konnte der Beifahrer von den Einsatzkräften festgehalten und befragt werden, wodurch auch die Identität des flüchtigen Autofahrers bestimmt werden konnte.