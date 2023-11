Vermisste Jugendliche sorgt für reichlich Ärger bei der Polizei!

Magdeburg - Am frühen Dienstagmorgen sorgte eine seit Montag gesuchte 15-Jährige bei Magdeburger Polizei für großen Ärger.

Die Jugendliche warten mehrere Strafanzeigen. (Symbolbild) © 123 RF/ Christian Horz

Ein Sicherheitsmitarbeiter der Bahn meldete der Bundespolizei, dass sich die Minderjährige seit längerer Zeit am Hauptbahnhof aufhielt.

Gegen etwa 4.30 Uhr konnten die Beamten das junge Mädchen am Bahnsteig feststellen und sprachen sie an. Hier zeigte sich die Irakerin zunächst unkooperativ. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich dann heraus, dass die Jugendliche seit dem 20. November als vermisst galt und in Gewahrsam genommen werden soll.

Als die Bundespolizisten ihr dies eröffneten und die Heranwachsende baten, mit zur Dienststelle kommen, versuchte diese zu fliehen, kam jedoch nicht weit.

Auf dem Weg zur Dienststelle wehrte sich die Vermisste gegen die Mitnahme und trat immer wieder gegen die Beine der Beamten. In den Diensträumen spuckte sie dann mehrfach einer jungen Beamtin ins Gesicht, schlug und trat diese, sodass die 20-Jährige mehrere sichtbare Blessuren davontrug.

Nach der telefonischen Rücksprache mit der Behörde in Berlin informierten die Beamten die Eltern der Ausreißerin, die ihre Tochter von der Dienststelle abholen wollten. Das Kind ließ sich jedoch über einen längeren Zeitraum nicht beruhigen, sodass die Bundespolizisten einen Rettungswagen riefen, der das Mädchen in ein entsprechendes Krankenhaus mitnahm.