Wegen Antifa-Aufkleber: Mann durch reizende Substanz verletzt

Magdeburg - Die Polizei fahndet in Magdeburg nach einem unbekannten Mann: Er soll einen Passanten mit einer unbekannten Substanz verletzt haben.

In Magdeburg wurde ein Mann verletzt, weil er einen "Antifa"-Aufkleber entfernen wollte. (Symbolfoto) © 123RF/andywarcats

Am Dienstagnachmittag hielten sich gegen 14.30 Uhr zwei Männer an der Haltestelle "Friesenstraße" in Stadtfeld Ost auf.

Der Geschädigte wollte dort einen "Antifa"-Aufkleber entfernen. Ein bislang unbekannter Passant forderte ihn auf, das zu unterlassen.

Als der Mann aber weitermachte, ging der Unbekannte auf ihn los, besprühte ihn mit einer reizenden Substanz und rannte davon.

Das Polizeirevier Magdeburg bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: