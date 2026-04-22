Wegen Antifa-Aufkleber: Mann durch reizende Substanz verletzt
Magdeburg - Die Polizei fahndet in Magdeburg nach einem unbekannten Mann: Er soll einen Passanten mit einer unbekannten Substanz verletzt haben.
Am Dienstagnachmittag hielten sich gegen 14.30 Uhr zwei Männer an der Haltestelle "Friesenstraße" in Stadtfeld Ost auf.
Der Geschädigte wollte dort einen "Antifa"-Aufkleber entfernen. Ein bislang unbekannter Passant forderte ihn auf, das zu unterlassen.
Als der Mann aber weitermachte, ging der Unbekannte auf ihn los, besprühte ihn mit einer reizenden Substanz und rannte davon.
Das Polizeirevier Magdeburg bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben:
- männlich
- etwa 1,75 Meter groß
- braune Haare
- Dreitagebart
- trug schwarze Jacke, blaue Hose, olivgrünes Basecap
Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Hinweise nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter Tel. 0391/546-3295 oder per E-Revier entgegen.
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