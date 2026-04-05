Zwei Männer gesucht: Bargast geschlagen und ausgeraubt

In Magdeburg ist am Samstag ein Bargast angegriffen und verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und den beiden Tätern.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Die Polizei in Magdeburg sucht derzeit nach zwei Männern. Sie haben am Samstag den Besucher einer Bar ausgeraubt.

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die einen Bargast angegriffen und ausgeraubt hatten. (Symbolbild)
Die Polizei sucht nach zwei Männern, die einen Bargast angegriffen und ausgeraubt hatten. (Symbolbild)  © Rolf Vennenbernd/dpa

Für ihren Raub suchten sich die bisher Unbekannten eine Bar in der Lübecker Straße im Stadtteil Neustadt aus.

Dort näherten sie sich dem Besucher von hinten und hielten ihn fest, teilte Polizeioberkommissar Jean-Pierre Lambers mit. Kurz darauf bekam dieser von ihnen ein paar Schläge.

Sie erbeuteten sein Portemonnaie und sein Smartphone. Jetzt wird nach ihnen mit einer Personenbeschreibung gesucht.

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So sollen die Täter ausgesehen haben:

  • zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß

  • etwa 25 bis 30 Jahre alt

  • dunkle Kleidung

  • schwarze Haare

  • ein Täter trug eine schwarze Bartfrisur

Hinweise zur Tat oder den gesuchten Männern nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter Telefon 0391/5463295 oder online per E-Revier entgegen.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

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