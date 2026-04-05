Zwei Männer gesucht: Bargast geschlagen und ausgeraubt
Magdeburg - Die Polizei in Magdeburg sucht derzeit nach zwei Männern. Sie haben am Samstag den Besucher einer Bar ausgeraubt.
Für ihren Raub suchten sich die bisher Unbekannten eine Bar in der Lübecker Straße im Stadtteil Neustadt aus.
Dort näherten sie sich dem Besucher von hinten und hielten ihn fest, teilte Polizeioberkommissar Jean-Pierre Lambers mit. Kurz darauf bekam dieser von ihnen ein paar Schläge.
Sie erbeuteten sein Portemonnaie und sein Smartphone. Jetzt wird nach ihnen mit einer Personenbeschreibung gesucht.
So sollen die Täter ausgesehen haben:
zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß
etwa 25 bis 30 Jahre alt
dunkle Kleidung
schwarze Haare
ein Täter trug eine schwarze Bartfrisur
Hinweise zur Tat oder den gesuchten Männern nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter Telefon 0391/5463295 oder online per E-Revier entgegen.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa