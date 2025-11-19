Dann steht der "Wunschweihnachtsbaum" wieder im Alten Rathaus

Magdeburg - Ab Donnerstag startet im Alten Rathaus in Magdeburg wieder die Aktion "Wunschweihnachtsbaum".

Die Geschenke können bis 5. Dezember im Rathaus abgegeben werden. (Symbolbild) © 123RF/fabrikacrimea

Auch in diesem Jahr trägt die Tanne im Foyer des Rathauses wieder 180 Wünsche von Mädchen und Jungen, die in sozialen Einrichtungen in Magdeburg leben.

"Zur Eröffnung am 21. November um 11 Uhr hängt der Sozialbeigeordnete Dr. Ingo Gottschalk die letzten Wunschzettel an den Baum", hieß es in einer Meldung der Stadt am Mittwoch.

Danach stehen die Wünsche zur Abholung für interessierte Bürgerinnen und Bürger bereit. Die erfüllten Weihnachtsträume können unverpackt bis zum 5. Dezember wieder im Alten Rathaus abgegeben werden.

"Die Kinder wurden im Vorfeld gefragt und durften einen ganz individuellen Wunsch benennen. Bedingung war, dass der Wunsch den Wert von 25 Euro nicht übersteigt", hieß es weiter. In der Woche vor Weihnachten erhalten die Einrichtungen dann die jeweiligen Geschenke für die Kinder.