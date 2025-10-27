Hauptbahnhof Magdeburg ist der "Bahnhof des Jahres 2025"

Magdeburg - Der Magdeburger Hauptbahnhof ist der Bahnhof des Jahres 2025.

Der Magdeburger Bahnhof glänzte besonders bei den Punkten Aufenthaltsqualität und Anschlussmobilität. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Nach Angaben des Verkehrsbündnisses Allianz pro Schiene e. V. habe eine Jury den sachsen-anhaltischen Bahnhof ausgewählt.

"Die Auszeichnung ist eine schöne Anerkennung und Beleg dafür, dass sich unser gemeinsames Engagement für einen komfortablen ÖPNV in der Landeshauptstadt gelohnt hat", sagte Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Dr. Lydia Hüskens (61, FDP).

Der Hauptbahnhof habe laut der Jury besonders nach der Sanierung bei der Aufenthaltsqualität und Anschlussmobilität von sich überzeugt.

Seit 2018 flossen etwa sieben Millionen Euro an Fördermitteln aus dem Bahnhofsprogramm der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA GmbH) unter anderem in die Aufwertung des Kölner Platzes, welche beinahe abgeschlossen ist, sowie die Neugestaltung der Außenfassaden und Personenunterführungen.