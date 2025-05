16.05.2025 08:23 Der Sommer kann kommen! Magdeburg startet in die Freibadsaison

In Magdeburg fängt an diesem Wochenende die Freibadsaison an. Hier gibt es alle Infos zu den Preisen und Öffnungszeiten.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - An diesem Wochenende starten die Magdeburger Freibäder und Naherholungszentren in die neue Saison. Die Freibäder wurden vor der Eröffnung umgebaut und frisch saniert. (Symbolbild) © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa Die vergangenen Wochen hat die Stadt Magdeburg auf Hochtouren gearbeitet, um ihre Bäder und Anlagen für diese Saison startklar zu machen. Hierfür wurden nach Angaben der Landeshauptstadt rund 158.000 Euro investiert. Unter anderem wurde im Freibad Süd eine neue Rampe für die Barrierefreiheit an den Sanitärcontainern errichtet. Nach den Pflege-, Umbau- und Reparaturarbeiten können die Besucher nun endlich ins kühle Nass. Ab dem Samstag öffnen der Barleber See und der Neustädter See ihre Tore. Magdeburg Bis zu 25 Millionen Euro Bundeshilfen für Anschlagsopfer: So funktioniert die Auszahlung Das Erich-Rademacher-Bad folgt eine Woche später, das Carl-Miller-Bad öffnet jedoch erst am 31. Mai. Die Öffnungszeiten werden sich in diesem Jahr auch wieder an den Bedürfnissen der Badegäste und dem Wetter orientieren, hieß es von der Stadt. Öffnungszeiten und Preise Im Hochsommer kann sogar bis 20 Uhr geplanscht werden. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa Öffnungszeiten außerhalb der Sommerferien: Strandbad Barleber See: 9 bis 19 Uhr

Strandbad Neustädter See: 10 bis 19 Uhr

Erich-Rademacher-Bad laden: 10 bis 19 Uhr

Freibad Süd: 12 bis 19 Uhr

Carl-Miller-Bad: 12 bis 19 Uhr Öffnungszeiten innerhalb der Sommerferien: Magdeburg Rund 1600 Betroffene des Weihnachtsmarkt-Anschlags erfasst alle Strand- und Freibäder täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet

Strandbad Barleber See bereits ab 9 Uhr Bei hochsommerlichen Temperaturen können die Öffnungszeit auch bis 20 Uhr verlängert werden. Bei hochsommerlichen Temperaturen können die Öffnungszeit auch bis 20 Uhr verlängert werden. Die Tageskarte für alle Bäder, außer dem Barleber See, kostet 5 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder. Für den Besuch ab 16.30 Uhr gibt es das Feierabendticket für 3 Euro bzw. 1,50 Euro. Eine Familienkarte ist für 10 Euro erhältlich. Am Barleber See kostet die Tageskarte 6 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder. Das Feierabendticket gibt es für 3 Euro bzw. 2 Euro. Die Familienkarte bekommt Ihr für 12 Euro. Alle Informationen zu den Öffnungszeiten und anderen tagesaktuellen Themen findet Ihr auch online. Hier gibt es auch eine vollständige Übersicht zu den Eintrittspreisen.

