Diese Events könnt Ihr am Sonntag in Magdeburg erleben!

Magdeburg - Der dritte Advent ist in Magdeburg angebrochen und hat wieder einige Events zu bieten. TAG24 hat für Euch wieder die besten zusammengefasst.

Festung Mark - Am Sonntag können sich kleine und große Besucher auf dem Adventsmarkt in den romantischen Gewölben der Festung Mark neben kulinarischen Köstlichkeiten auch traditionelles Handwerk, auf musikalische Überraschungen und Märchenlesung freuen.

Mittelstraße - Von 14 bis 18 Uhr verwandelt sich am heutigen Sonntag das Kindercafé "Mimi's Welt" in einen kleinen Weihnachtsmarkt. Viele Leckereien warten darauf, an der Feuerschale verzehrt zu werden. Zudem kann auf dem gemütlichen Markt etwas gestöbert werden. Persönliche Kleinigkeiten, Selbstgenähtes, personalisierte Holzartikel sowie Weihnachtskugeln warten darauf, entdeckt zu werden.