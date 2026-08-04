Elbe in Magdeburg erreicht Rekordtiefstand: Pegel sinkt weiter

Magdeburg - Der Pegel der Elbe in Magdeburg hat seinen bisherigen historischen Tiefstand erreicht. Am Freitag könnte ein neuer Negativ-Rekord aufgestellt werden.

An einigen Stellen in Magdeburg ist die Elbe derzeit begehbar. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Am Pegel Magdeburg-Strombrücke wurden am Dienstagmorgen nur noch 45 Zentimeter gemessen. Dies geht aus Daten des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) hervor.

Damit ist der bisher niedrigste bekannte Wert an dieser Messstelle erreicht. Schon im Sommer 2019 war der Pegel in der Magdeburger Innenstadt auf 45 Zentimeter gefallen.

Vorerst dürfte sich an dem niedrigen Wasserstand kaum etwas ändern.

Bis Donnerstag wird weiter mit rund 45 Zentimetern gerechnet.