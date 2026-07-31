Zeugen hören Knistern und rufen Feuerwehr: Lagerhalle in Flammen
Göttingen - Beim Brand einer Lagerhalle in Adelebsen ist in der Nacht zu Freitag ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt und schließt Brandstiftung derzeit nicht aus.
Das Feuer wurde gegen drei Uhr nachts entdeckt, nachdem Zeugen ein verdächtiges Knistern wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert hatten.
Die Einsatzkräfte konnten die Flammen löschen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.
Die Halle stand nach Polizeiangaben grundsätzlich leer, wurde jedoch teilweise von örtlichen Vereinen als Lager genutzt. Etwa 10.000 Euro des Schadens entfallen auf das dort gelagerte Inventar.
Die Brandursache ist bislang unklar. Aufgrund erster Erkenntnisse kann eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort für weitere Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa