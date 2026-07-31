Zeugen hören Knistern und rufen Feuerwehr: Lagerhalle in Flammen

Göttingen - Beim Brand einer Lagerhalle in Adelebsen ist in der Nacht zu Freitag ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt und schließt Brandstiftung derzeit nicht aus.

Der Schaden des Brandes wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Das Feuer wurde gegen drei Uhr nachts entdeckt, nachdem Zeugen ein verdächtiges Knistern wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert hatten.

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen löschen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Die Halle stand nach Polizeiangaben grundsätzlich leer, wurde jedoch teilweise von örtlichen Vereinen als Lager genutzt. Etwa 10.000 Euro des Schadens entfallen auf das dort gelagerte Inventar.