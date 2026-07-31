Motorrad kollidiert mit Streifenwagen: Biker schwer verletzt, Polizisten unter Schock

Wolfenbüttel - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Funkstreifenwagen der Polizei ist am Donnerstagnachmittag in Wendessen ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Der verletzte Motorradfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Streifenwagen unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten in den Kreuzungsbereich der Ahlumer Straße und Leipziger Straße ein. Zeitgleich befand sich dort ein Motorradfahrer, woraufhin es zur Kollision kam.

Der Motorradfahrer stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen, sodass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die beiden Polizeibeamten standen nach dem Unfall unter Schock und mussten ebenfalls medizinisch versorgt werden.