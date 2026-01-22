Fahrräder und Armbänder: Magdeburg versteigert Fundsachen

Magdeburg - Viele der im Magdeburger Fundbüro abgegebenen Gegenstände werden nicht abgeholt. Jetzt startet die Stadt eine Versteigerung.

Im Fundbüro nicht abgeholte Gegenstände werden regelmäßig versteigert. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Zum sogenannten "freihändigen Verkauf" stehen zehn Fahrräder, ein Kinderlaufrad und drei Armbänder, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Wie bei einer Auktion üblich, erhält derjenige den Zuschlag, der das höchste Gebot für einen Gegenstand abgegeben hat.

Allerdings sieht niemand der weiteren Kaufinteressenten die derzeit höchste abgegebene Summe. Denn die Gebote werden schriftlich in einem verschlossenen Umschlag an das Fundbüro übermittelt.

Dies geschieht entweder auf dem Postweg oder persönlich.

Geplant ist die Aktion bis zum 13. Februar. Erst danach wird geschaut, welcher Interessent das meiste Geld geboten hat.

Wer mitmachen möchte, muss jedoch ein paar Dinge beachten. Denn je nach Gegenstand gelten unterschiedliche Mindestgebote.