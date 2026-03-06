Sanierung abgeschlossen: Glockenspiel des Alten Rathauses erklingt wieder

Magdeburg - In den nächsten Wochen wird das Glockenspiel des Alten Rathauses in Magdeburg endlich wieder erklingen. Zuvor müssen sich die Bürger jedoch auf Einschränkungen einstellen.

Das Glockenspiel wurde am 28. September 1974 eingeweiht. (Archivfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Das Glockenspiel war seit etwa einem Jahr stumm geblieben, da es eine Generalüberholung bekommen hatte. Gründe dafür waren nach Angaben der Stadt Magdeburg das fortgeschrittene Alter und die hohe Beanspruchung über die Jahre.

Vom 9. bis 27. März sollen die Glocken wieder zum Rathaus transportiert und anschließend montiert werden.

In diesem Zeitraum müssen am Alten Markt im Fußgängerbereich vor dem Rathaus Absperrungen aufgestellt werden.

Vom 10. bis 11. März wird zudem wegen Bauarbeiten ein Teilbereich des Rathauses abgesperrt. In dieser Zeit kann nur der linke Eingang genutzt werden.