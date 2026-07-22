Feuer auf Baustelle in Oschersleben: Was hat ein versuchter Einbruch damit zu tun?

Oschersleben - Nach einem Feuer auf einer Straßenbaustelle in Oschersleben ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der nächtliche Brand mit einem versuchten Einbruch in Zusammenhang steht.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. © Polizeirevier Börde

In der Neindorfer Straße standen gleich mehrere Gitterboxen mit Baumaterial einer Straßenbaufirma in Flammen, welche die Feuerwehr schnell löschen konnte.

Bei der anschließenden Spurensuche stellten die Beamten fest, dass offenbar versucht worden war, in einen Baucontainer einzubrechen. Eine am Tatort gefundene Brechstange wurde dabei als mutmaßliches Tatwerkzeug verwendet.

Zur Fahndung der Täter setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein, jedoch ohne Erfolg. Verdächtige konnten nicht mehr festgestellt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.