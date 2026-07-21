Alarm in Brückfeld! Gebäude steht in Flammen
Magdeburg - Am frühen Dienstagmorgen brannte ein Verschlag im Magdeburger Osten. Was bisher bekannt ist.
Gegen 2 Uhr wurden die Kameraden der Berufsfeuerwehr nach Magdeburg-Brückfeld alarmiert.
Mehrere Anrufer hatten zuvor den Brand einer Gartenlaube oder Baracke gemeldet. Der Gebäudebrand bestätigte sich vor Ort, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.
Unterstützt durch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren gingen die Kameraden von innen und von außen gegen die Flammen vor und konnten den Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle bringen.
Gegen 4 Uhr endete der Einsatz. Verletzt wurde niemand.
Weitere Details sowie die Schadenshöhe konnte der Sprecher auf Rückfrage von TAG24 noch nicht nennen.
Die Umstände des Feuers und besonders die Brandursache sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Isabelle Wiermann/TAG24