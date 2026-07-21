Alarm in Brückfeld! Gebäude steht in Flammen

Magdeburg - Am frühen Dienstagmorgen brannte ein Verschlag im Magdeburger Osten. Was bisher bekannt ist.

Die Feuerwehr musste am Morgen nach Brückfeld ausrücken. (Archivfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Gegen 2 Uhr wurden die Kameraden der Berufsfeuerwehr nach Magdeburg-Brückfeld alarmiert.

Mehrere Anrufer hatten zuvor den Brand einer Gartenlaube oder Baracke gemeldet. Der Gebäudebrand bestätigte sich vor Ort, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Unterstützt durch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren gingen die Kameraden von innen und von außen gegen die Flammen vor und konnten den Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle bringen.

Gegen 4 Uhr endete der Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Weitere Details sowie die Schadenshöhe konnte der Sprecher auf Rückfrage von TAG24 noch nicht nennen.