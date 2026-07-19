"Angehöriger" braucht Geld für Behandlung: Magdeburgerin um Tausende Euro abgezockt

Magdeburg - Eine ältere Dame aus Magdeburg wurde am Freitagvormittag zum Opfer von Trickbetrügern . Die Polizei sucht Zeugen .

Eine Magdeburgerin (76) wurde zum Opfer von Trickbetrügern. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 11 Uhr erhielt die 76-jährige Magdeburgerin einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten, der behauptete, ein Angehöriger von ihr liege derzeit im Krankenhaus und brauche dringend Geld für eine Behandlung.

Der Mann forderte daraufhin mehrere tausend Euro Bargeld, die jemand an ihrer Wohnadresse abholen wolle, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Die Seniorin glaubte dem Anrufer. Gegen 12.30 Uhr erschien ein ihr unbekannter Mann bei ihrem Zuhause in der Wolfenbütteler Straße und nahm das Geld an sich.

Bei dem Unbekannten handelte es sich um einen Mann mit grauen Haaren und einem grauen T-Shirt.