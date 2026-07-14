Feuerwehreinsatz in Magdeburg: Zwei Personen bei Löschversuch verletzt

Magdeburg - Die Magdeburger Feuerwehr musste am Dienstagmorgen zu einem Brand im Stadtteil Westerhüsen ausrücken. Zwei Personen wurden verletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich löschen. (Symbolfoto) © 123rf/ Jörg Hüttenhölscher

Wie die Feuerwehr Magdeburg mitteilte, wurde das Feuer gegen 8.30 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits aus dem Erdgeschoss sowie teilweise aus dem ersten Obergeschoss des Wohnhauses Rauch.

Die Flammen konnten glücklicherweise schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, erklärte eine Sprecherin der Feuerwehr am Vormittag.

Zu Beginn des Brandes sollen sich noch zwei Personen im Gefahrenbereich befunden haben. Diese versuchten, das Feuer selbstständig zu löschen.

Hierbei zogen sie sich jedoch Verletzungen zu, welche später in einem Krankenhaus versorgt werden mussten.

Die Feuerwehr Magdeburg unternahm außerdem umfangreiche Lüftungsmaßnahmen. Die Wohnung im Erdgeschoss ist jedoch nicht mehr unbewohnbar, hieß es weiter.