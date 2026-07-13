Lamborghini und Polo stoßen zusammen: Senior nach Kollision schwer verletzt

Goslar - Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der B242 auf die B4 ist am Sonntag ein 75-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

An beiden Autos entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 75-Jährige aus Hattorf am frühen Nachmittag mit seinem VW Polo aus Richtung Oderteich unterwegs gewesen.

An einer Einmündung wollte er dann nach links in Richtung Braunlage abbiegen und übersah dabei offenbar den vorfahrtsberechtigten Lamborghini eines 59-Jährigen, weshalb es zu einer Kollision kam.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Polos schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Lamborghini-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.