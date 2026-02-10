Alarm in Seniorenresidenz: Feuer bricht in Küche aus

Magdeburg - Am Montagnachmittag schrillte in einer Seniorenresidenz im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld die Brandmeldeanlage .

Am Montagnachmittag ist ein Feuer in einer Seniorenresidenz ausgebrochen. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Und tatsächlich war es kein Fehlalarm, wie eine Stadtsprecherin gegenüber TAG24 mitteilte. Als die ersten Kameraden der Feuerwehr gegen 16 Uhr eintrafen, konnten sie einen Brand bestätigen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Feuer in der Küche einer Wohnung entstanden. Das Löschen der Flammen habe nicht lange gedauert, hieß es.

Dank Unterstützung des Pflegepersonals konnte die in der Wohnung lebende Person noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte das Gebäude verlassen.

Nach einer ersten Untersuchung durch einen Rettungsdienst wurde sie vorsorglich mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Evakuierung des gesamten Gebäudes sei nicht nötig gewesen. Der entstandene Rauch habe sich nur auf den unmittelbaren Bereich der betroffenen Wohnung beschränkt. Jedoch musste die angrenzende Straße für die Dauer des 50 Mann großen Einsatzes gesperrt werden.