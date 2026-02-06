Hund sei Dank: Anwohner fliehen rechtzeitig aus brennender Wohnung

Magdeburg - In der Nacht zum Freitag musste die Feuerwehr in den Magdeburger Stadtteil Salbke ausrücken.

40 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen in der Wohnung. (Symbolbild) © Holger Hollemann/dpa

Dort hatte gegen Mitternacht eine Erdgeschosswohnung gebrannt, teilte eine Stadtsprecherin mit. Demnach sei das Feuer in einem der Zimmer ausgebrochen und habe sich ausgebreitet.

Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnten sich die Bewohner eigenständig befreien. Ihr Hund habe sich bemerkbar gemacht und sie damit auf das Feuer hingewiesen, hieß es.

Beide Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Als die Kameraden mit dem Löschen begannen, stand die komplette Wohnung bereits in Vollbrand. Sie konnten die Flammen schnell löschen.