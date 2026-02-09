Einsatz bei Logistiker in Rothensee: Gefahrstoff tritt beim Verladen aus

Magdeburg - Am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr musste die Feuerwehr in Magdeburg zu einem Logistikunternehmen im Stadtteil Rothensee ausrücken.

Mit Chemikalienanzügen haben Einsatzkräfte das betroffene Behältnis untersucht und entsorgt. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Grund dafür war das Austreten eines Gefahrstoffs während Ladearbeiten, teilte eine Stadtsprecherin gegenüber TAG24 mit.

Nach dem Eintreffen der Kameraden und des Rettungsdienstes wurden sofort drei Personen gesichtet und versorgt. Sie sollen sich in unmittelbarer Nähe zum ausgetretenen Gefahrstoff aufgehalten haben, hieß es.

Anschließend ging es für sie vorsorglich in ein Krankenhaus.

Währenddessen erkundete ein Trupp der Feuerwehr unter Chemikalienanzügen das betroffene Behältnis. Es wurde gesichert, transportfähig gemacht und zur Entsorgung übergeben.

Ein weiteres Ausbreiten des Stoffes konnte dadurch verhindert werden.