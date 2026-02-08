Millionen-Schaden nach Großbrand in Buckau: Waren Feuerteufel am Werk?

Magdeburg - In der Nacht auf Samstag qualmte es ordentlich in Magdeburg-Buckau: Ein leerstehendes Gebäude brannte lichterloh. Die Polizei hat bei der Brandursache eine erste Vermutung.

Am Samstag brannte ein leerstehendes Haus in Magdeburg-Buckau. (Archivfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Gegen 0.47 Uhr brannte in der Schönebecker Straße ein leerstehendes Gebäude in voller Ausdehnung, wie die Leitstelle Magdeburg am frühen Samstagmorgen gegenüber TAG24 mitteilte.

Die Ursache ist derweil noch unklar. Allerdings wurde inzwischen durch Zeugenaussagen bekannt, dass bislang unbekannte Personen im Obergeschoss des Brandhauses mit einer Feuerschale hantierten und sich das Feuer dann auf das umliegende Mobiliar ausbreitete.

Insgesamt 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um die Flammen zu löschen. Zudem sind zwei Messfahrzeuge im Einsatz gewesen, um eine Gefahr durch Rauchgase für die Bevölkerung auszuschließen.

Gleichzeitig wurde Anwohnern geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, bis die Feuerwehr Entwarnung gibt. Auch über die Warn-App "NINA" wurde für den betroffenen Bereich eine Warnung veröffentlicht.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Der Sachschaden wird jedoch auf mindestens eine Million Euro geschätzt!