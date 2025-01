14.01.2025 10:56 Auto brennt in Buckau lichterloh: War es Brandstiftung?

In Magdeburg ist am frühen Dienstagmorgen ein Auto in Vollbrand geraten. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Brandstiftung.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Buckau ist am frühen Dienstagmorgen ein Auto in Vollbrand geraten. War es Brandstiftung? Der Feuerwehr gelang es, den Brand zügig zu löschen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Gegen etwa 3.45 Uhr wurden die Magdeburger Polizei und Feuerwehr über ein brennendes Auto in der Freien Straße informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Opel Meriva bereits in Vollbrand. Durch die Flammen wurde zudem ein nebenstehender Kia beschädigt. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Magdeburg Lokal Fuß vom Gas! Hier wird diese Woche in Magdeburg geblitzt Die Polizei sicherte den Brandort ab und sicherte Spuren. Es wurden zudem Ermittlungen zum Brandgeschehen eingeleitet, weil Brandstiftung als Ursache nicht ausgeschlossen werden kann. Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Magdeburg unter der 0391/546-3295 oder über das E-Revier zu melden.

