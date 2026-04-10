Autos fangen in Stadtfeld West Feuer: Wer hat etwas gesehen?

Magdeburg - Am Freitagmorgen sind zwei Autos im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld West an der Enckekaserne in Flammen aufgegangen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen .

Die Feuerwehr in Magdeburg musste am Freitagmorgen zwei brennende Autos löschen. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Beide Wagen wurden dabei vollständig zerstört, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Zuvor meldeten Zeugen gegen 4 Uhr ein brennendes Auto.

Kurz darauf griffen die Flammen auf den zweiten Wagen über. Bei den Autos soll es sich laut den Ermittlern um einen Audi und einen BMW gehandelt haben.

Ein Dacia, der in der Nähe stand, wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt, hieß es. Die Besitzerin versuchte noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte ihren Wagen durch Umparken zu retten.

Für sie musste wenig später ein Rettungsdienst hinzugerufen werden. Beim Rettungsversuch habe sie Reizungen der Atemwege erlitten.

Anschließend wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.