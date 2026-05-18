Feuer in Stadtfeld West: Auto brennt am Westfriedhof komplett aus

Magdeburg - In der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg ist am frühen Sonntagmorgen ein Auto in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr in Magdeburg musste am Sonntagmorgen ein brennendes Auto löschen. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 4.50 Uhr zu dem brennenden Opel im Bereich des Westfriedhofs alarmiert.

Beim Eintreffen der Kameraden stand das Auto bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr leitete umgehend Löscharbeiten ein und konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen.

Dennoch wurde der Wagen komplett zerstört.

Durch die enorme Hitze entstanden zudem Schäden an einem nahe gelegenen Gebäude der Friedhofsverwaltung.