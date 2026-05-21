Kinder spielen mit Feuerzeug - und verursachen 10.000 Euro Schaden

Magdeburg - Am Mittwochabend musste die Magdeburger Feuerwehr nach Buckau ausrücken, weil dort Unrat brannte. Die Feuerteufel waren noch sehr jung.

Die Feuerwehr musste am Mittwoch nach Buckau ausrücken. (Archivfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Gegen 18.15 Uhr hielten sich ein Elf- und ein 15-Jähriger im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Klosterbergestraße auf und versuchten, mit einem Feuerzeug einen Sperrmüllhaufen anzuzünden.

Das funktionierte aber nicht, sodass die Jungen zum Brandbeschleuniger griffen. Der Haufen fing dann schnell an zu brennen und beschädigte die Fassade des Wohnhauses und mehrere Fenster.

Aufmerksame Zeugen riefen die Feuerwehr, die den Brand glücklicherweise schnell löschen konnte.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt allerdings bei mehr als 10.000 Euro!

Die beiden Feuerteufel konnten noch vor Ort angetroffen werden, beide gaben ihre Tat sofort zu, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.