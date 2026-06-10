Feuer im Turm: Einsatz auf Gelände der ehemaligen Diamant-Brauerei

Magdeburg - Auf dem Gelände der ehemaligen Diamant-Brauerei in Magdeburg ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Die Flammen waren durch die Einsatzkräfte nach knapp einer halben Stunde gelöscht. © Feuerwehr Magdeburg

Nach Angaben der Feuerwehr hatte die Fahrerin einer Straßenbahn gegen 20.15 Uhr schwarzen Rauch über dem markanten Turm des Geländes entdeckt und den Notruf informiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Im Inneren des Turms brannte Gerümpel.

Die Feuerwehr leitete umgehend Löscharbeiten ein und konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen, hieß es. Bereits gegen 20.52 Uhr war der Brand gelöscht.

Während des Einsatzes suchten weitere Kräfte das Umfeld nach möglichen Beteiligten oder Verletzten ab. Personen wurden jedoch nicht angetroffen.

Insgesamt waren rund 30 Kräfte der Berufsfeuerwehr Magdeburg sowie der Freiwilligen Feuerwehr Rothensee im Einsatz. Auch ein Rettungsdienst und die Polizei waren vor Ort.