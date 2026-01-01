Balkone und Mülltonnen: Feuerwehr Magdeburg rückt zu Dutzenden Einsätzen aus

Magdeburg - Ereignisreicher Abend für die Magdeburger Feuerwehr: In der Nacht zum Jahreswechsel rückten die Kameraden zu zahlreichen Einsätzen aus.

Die Magdeburger Feuerwehr rückte an Silvester zu zahlreichen Einsätzen aus. © Isabelle Wiermann/TAG24

Allgemein zieht die Feuerwehr eine positive Bilanz. "Die Silvesternacht stellte für die Einsatzkräfte erneut eine hohe Belastung dar, verlief insgesamt jedoch ohne größere Zwischenfälle", teilte eine Sprecherin am Neujahrstag mit.

In der Zeitspanne von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen mussten die Kameraden 52-mal ausrücken. Der Rettungsdienst kam zusätzlich 111 Mal zum Einsatz.

Dabei hatte es die Feuerwehr mit fünf kleineren Bränden wie einem Balkonbrand und mit 16 brennenden Müllcontainern zu tun.

Zudem riefen 16 kleinere Brände und drei Rauchmeldeanlagen die Einsatzkräfte auf den Plan. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.