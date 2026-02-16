Brennender Güterzug in Magdeburg: Autos fangen Feuer
Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Sudenburg loderten am Montagabend Flammen aus einem Güterzug.
Wie aus dem Strecken-Informationsportal "DB InfraGO" der Deutschen Bahn zu entnehmen ist, sollen bisher zwei Autos auf dem Zug Feuer gefangen haben.
Alle Gleise in der Umgebung seien deshalb gesperrt und sorgen für weitreichende Verspätungen.
Wie der MDR berichtet, sei die Feuerwehr bereits vor Ort und löscht die Flammen.
Wie es zu dem Feuer kommen konnte und ob der Brand noch weiteren Schaden angerichtet hat, ist bisher unklar.
Die Flammen wurden von mehreren Zeugen dokumentiert und auf Social Media veröffentlicht.
Weitere Details zu dem Unglück werden erst im Laufe der Nacht bekannt gegeben. Eine Anfrage von TAG24 bei der Bundespolizei und dem Polizeirevier Magdeburg blieb am Montagabend zunächst unbeantwortet.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/dereisenbahner_de