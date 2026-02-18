Nach Güterzug-Brand in Magdeburg: Verkehr rollt wieder, Millionenschaden bleibt

Magdeburg - Nach einem Brand auf einem Güterzug in Magdeburg kann der Zugverkehr endlich wieder wie gewohnt rollen.

Anwohner im Umkreis wurden über die Warn-App NINA vor der starken Rauchentwicklung gewarnt. © Heiko Rebsch/dpa

Der Verkehr laufe nach Angaben eines Sprechers der Deutschen Bahn (DB) seit den Nachtstunden wieder normal. Die Störungen im Fernverkehr seien ebenfalls seit Betriebsbeginn behoben. Der Verkehr ist somit wieder planmäßig unterwegs, hieß es weiter.

Am Montagabend war auf einem Güterzug ein Feuer ausgebrochen. Hierbei wurden insgesamt 13 Neuwagen auf zwei Waggons sowie eine Oberleitung beschädigt.

Bislang ist die Ursache für den Brand noch unklar und Teil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei hatte den Gesamtschaden auf rund 1,5 Millionen Euro beziffert.

Durch den Brand und die Löscharbeiten kam es vorübergehend zu Ausfällen und Einschränkungen im Zugverkehr. Die Reparaturarbeiten zogen sich zudem bis in die Nacht hinein.